TBMM Adalet Komisyonu'na sunulacak çalışmada son aşamaya gelinirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yapılacak değişikliklerin ehliyet sahipleri için de önemli düzenlemeler içereceğini belirtti.

21 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çarşamba günü yeni yasama dönemi için mesaiye başlayacak.

Tatil süreci boyunca kamuoyunda sıklıkla tartışılan 11. Yargı Paketi'nin Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme alınacak ilk konular arasında yer alması beklenirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlanan düzenlemenin detaylarını aktardı.

Sürücüler İçin Kritik Düzenleme

Bilişim suçları ve küçük yaşta işlenen suçlara yönelik önemli düzenlemeler içerecek paketteki en dikkat çeken maddeler ise trafik ihlallerine yönelik olacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafikte yaşanan 'yol kesme' ya da 'sürücü ve araca saldırı' gibi eylemlerin ayrı bir suç başlığı altında inceleneceğini belirterek, bu tür ihlalleri işleyen sürücülerin ehliyetleri kademeli olarak artan sürelerde iptal edilecek vurgusunu yaptı.

B Sınıfı Ehliyetlere Yeni Yasak

Otomobil ve hafif ticari araçları kapsayan B sınıfı ehliyet sahipleri, beş yıl içerisinde üç kez alkollü bir şekilde araç kullanması veya test yapılmasını reddetmesi halinde katlanarak artan sürelerde ehliyet iptali ile karşı karşıya gelecek.

Halihazırda uygulanan sürelerin düzenleme ile birlikte yarı oranında artırılması planlanırken, bir değişiklik de araç plakalarında yapılan değişiklikleri içeriyor.

Kullanılan araç plakasının farklı okunmasına ya da okunamamasına neden olan türde değişiklik yaptığı tespit edilen sürücüler için uygulanan adli para cezalarında artışa gidilecek.

Aynı zamanda bu gruptaki sürücüler için geçici süreyle ehliyet iptali de seçenekler arasında olacak.

Başka bir araca ait tescil plakası kullanılması halinde ise söz konusu ihlalde bulunan kişinin sürücü belgesine iptal işlemi uygulanacak ve ihlalli araç trafikten men edilecek.