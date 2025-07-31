Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar için ücretlendirme detayları ortaya çıktı. Sanılanın aksine bazı durumlarda ödenecek tutar binlerce lirayı buluyor.

Ehliyetlerini henüz yenilemeyen sürücüler için son çağrı yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen uygulama kapsamında, eski tip sürücü belgeleri 2025 yılı itibarıyla geçersiz hale gelecek. Bu nedenle sürücülerin ehliyetlerini yeni çipli kartlarla değiştirmesi zorunlu hale geliyor.

Ancak, ehliyet yenileme işlemleriyle ilgili en çok merak edilen konuların başında ücretlendirme geliyor. Pek çok vatandaş, ehliyet değişimi için yalnızca 15 TL ödeyeceğini sanırken, durum bazı koşullarda çok daha farklı.

Eski Tip Ehliyeti Olanlar İçin Ücret: Sadece 15 TL

Eğer hâlâ eski tip (1996 yılı öncesi verilen) sürücü belgeniz varsa ve bunu yeni tip ehliyetle değiştirmek istiyorsanız, 2025 yılı sonuna kadar yalnızca 15 TL ödemeniz yeterli.

Bu tutar;

13 TL değerli kâğıt bedeli,

2 TL vakıf hizmet bedelinden oluşuyor.

Herhangi bir gecikme veya cezai işlem uygulanmıyor.

Yeni Tip Ehliyeti Olanlar İçin Maliyet Çok Daha Yüksek

Halihazırda yeni tip (çipli) ehliyet sahibi olanlar için yenileme bedelleri, ehliyetin yenilenme gerekçesine göre değişiyor.

Kaybolma, süre dolumu veya bilgilerin güncellenmesi nedeniyle yapılacak başvurularda ödenecek toplam tutar: 1.760 TL.

Bu ücret şu kalemleri içeriyor:

1.420 TL değerli kâğıt bedeli

340 TL vakıf hizmet bedeli

Yeni Ehliyet Alacaklar İçin 2025 Ücretleri Dudak Uçuklattı

İlk kez ehliyet alacaklar veya mevcut ehliyet sınıfına ekleme yaptıracaklar için 2025 yılı ücret tarifesi, sürücü belgesi sınıfına göre değişiklik gösteriyor:

A, A1, A2, F Sınıfı Ehliyetler:

Toplam ücret: 3.461,10 TL

Harç: 1.883,10 TL

Değerli kâğıt bedeli: 1.420 TL

Vakıf hizmet bedeli: 340 TL

B Sınıfı Ehliyet (En yaygın sürücü belgesi):

Toplam ücret: 7.438,60 TL

Harç: 5.678,60 TL

Değerli kâğıt bedeli: 1.420 TL

Vakıf hizmet bedeli: 340 TL

Ticari ve ağır vasıta (B1, BE, C1, C, CE, D, DE, G, M vb.):

Toplam ücret: 11.236,60 TL

Harç: 9.475,60 TL

Değerli kâğıt bedeli: 1.420 TL

Vakıf hizmet bedeli: 340 TL

Süre Daralıyor: Ehliyetini Yenilemeyenler Trafiğe Çıkamayacak

İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip ehliyetlerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmesi gerektiğini hatırlattı. Bu tarihe kadar işlem yapılmazsa, eski ehliyet sahipleri trafikte yasal olarak araç kullanamayacak.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri randevu sistemi üzerinden başvurularını en kısa sürede yapmaları öneriliyor.