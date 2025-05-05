Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı ehliyet sınavlarına ilişkin takvimi resmi internet sitesinden paylaştı. Sürücü belgesi almak isteyen adayları yakından ilgilendiren açıklamada, hem e-sınav hem de direksiyon sınavlarına dair ayrıntılı bilgiler yer aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, sürücü adayları her ayın 1’i ile 10’u arasında e-sınav başvurusunda bulunabilecek. Teorik sınavlar, başvuru ve eğitimin tamamlanmasının ardından genellikle iki hafta içerisinde dijital ortamda gerçekleştirilecek. Başarılı olan adaylar aynı ay içinde direksiyon sınavına girebilecek.

2019 yılında uygulamaya geçirilen elektronik sınav sistemiyle birlikte teorik sınavlar artık dijital ortamda yapılıyor. Adaylar, zorunlu teorik eğitimlerini tamamladıktan sonra e-sınav merkezlerinden randevu alarak sınava katılabiliyor. 50 sorudan oluşan sınav, 45 dakika sürüyor ve sonuçlar genellikle sınavdan bir saat sonra açıklanıyor.

Teorik sınavı başarıyla geçen adaylar, takip eden haftalarda direksiyon sınavına katılma hakkı elde ediyor. Bu sınavlar genellikle ay sonlarında ve hafta sonları yapılıyor. Ortalama 35 dakika süren sınavda adayın sürüş becerileri ve trafik kurallarına uyumu değerlendiriliyor. Sonuçlar aynı gün içinde açıklanıyor.

Yeni yılla birlikte sınav ücretlerinde de güncelleme yapıldı. 2025 yılı itibarıyla teorik sınav ücreti 575 TL, direksiyon sınavı ücreti ise 1.080 TL olarak belirlendi. Ödemeler Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank şubeleri veya ATM'leri aracılığıyla yapılabilecek.

E-sınavdan başarısız olan adaylar en erken 15 gün sonra yeniden sınava girebilecek. Ancak 45 gün içinde sınava tekrar girilmemesi durumunda, aday bir sınav hakkını kaybetmiş sayılacak.

Sınava bireysel başvuru yapılamıyor. Adayların, yetkili bir sürücü kursuna kayıt yaptırması gerekiyor. Kayıt sırasında adaylardan; nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgesi, 5 adet biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve varsa eski ehliyet fotokopisi talep ediliyor.

Yetkililer, adayların başvuru tarihlerini ve sınav süreçlerini dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguluyor. Randevular sürücü kursları tarafından alınsa da, belgelerin tamamlanması ve ödemelerin yapılması adayın sorumluluğunda. Değişikliklere karşı, MEB’in resmi duyurularının düzenli olarak kontrol edilmesi öneriliyor.