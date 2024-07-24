İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde yaklaşık 32 milyon ehliyet sahibini ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, eski tip sürücü belgelerinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmesi gerektiğini belirtti. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, 12 bin 978 TL tutarında idari para cezası ile karşı karşıya kalacak. Yozgatlı ehliyet sahiplerini de ilgilendiren uygulama, sürücülerin yeni düzenlemelere uyum sağlamasını ve cezai işlemlerden kaçınmasını amaçlıyor.

ESKİ EHLİYETLERİN SÜRESİ UZATILMIŞTI

2016 yılında başlatılan yeni tip sürücü kimliklerinin uygulanmasına yönelik süreç, pandemi ve nüfus müdürlüklerindeki aksaklıklar nedeniyle 2022’den 2024’e kadar uzatıldı. Ancak İçişleri Bakanlığı, son kullanım tarihinin bir daha uzatılmayacağını duyurdu ve halen ehliyetlerini yenilemeyen yüz binlerce vatandaşın bulunduğunu vurguladı. Bakanlık, bu durumun mağduriyetlere yol açabileceğini belirterek vatandaşları yenileme süreci konusunda uyardı.

15 TL ÜCRETLE EHLİYETİNİZİ YENİLEYİN, 13 BİN TL CEZA ÖDEMEYİN

1 Ocak 2025 itibarıyla, trafiğe çıkacak sürücülerin yalnızca yeni tip sürücü kimliklerini kullanmaları gerekecek. Ehliyetlerini yenilememiş sürücüler, yeni yılda trafiğe çıktıklarında 12 bin 978 TL para cezası ödeyecek. Ayrıca, ceza alan sürücüler ehliyetlerini yenilemeden tekrar trafiğe çıkarsa, ikinci kez ceza alacak ve ehliyetlerine el konularak trafikten men edilecekler.

Bu tür bir duruma düşmemek için, sürücülerin nüfus müdürlüklerine giderek ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor. İşlem sırasında yalnızca 15 TL ödenmesi yeterli. Ehliyet yenileme işlemleri için gerekli belgeleri toplamak ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu almak sürücülerin sorumluluğunda.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Kimlik kartı veya pasaport

Güncel biometrik fotoğraf

Geçerli bir sağlık raporu

Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

Mevcut ehliyet

Adli sicil kaydı

Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

Randevu gününde gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne başvurarak ehliyet yenileme işlemi tamamlanabilir. Eski tip ehliyetlerle 2024 sonrasında trafiğe çıkmak ciddi cezalarla karşı karşıya bırakabilir ve bu cezaların ilerleyen yıllarda artması olasıdır. Bu nedenle, gereken belgeleri zamanında hazırlayıp ehliyetinizi yenilemek için harekete geçmek önemlidir. Unutmayın, bu adımlar sizi yüksek maliyetli cezalardan koruyacaktır.