Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sürücü belgesi yenileme işlemlerinde yaşanan yoğunluk göz önüne alınarak süre uzatımına gidildiği bildirildi.

Karar, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi kapsamında alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yerlikaya, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ve mevcut işlem yoğunluğunu dikkate alarak eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmıştır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GENELİNDE 5,4 MİLYON KİŞİ HÂLÂ ESKİ TİP EHLİYET KULLANIYOR

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde halen 5 milyon 413 bin 148 kişi eski tip sürücü belgesiyle trafikte seyrediyor. Bu durum, başta nüfus müdürlükleri olmak üzere sağlık kuruluşlarında randevu yoğunluğu ve işlem yığılmalarına neden oluyor. Bakanlık, son aylarda artan başvuru yoğunluğunun kamu hizmetlerini aksatmaması adına süre uzatımının gerekli görüldüğünü belirtti.

ESKİ EHLİYETLE TRAFİĞE ÇIKMANIN CEZASI 12 BİN 978 TL

Yapılan düzenlemeye göre, 2016 yılında başlatılan çipli ehliyet sistemine geçiş zorunluluğu devam ediyor. Süre sonunda eski tip ehliyetle trafiğe çıkan sürücülere 12 bin 978 TL idari para cezası uygulanacak. Bu nedenle sürücülerin belirlenen tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeleri gerekiyor.

2025 YILI EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Yeni yılla birlikte ehliyet yenileme işlemleri için uygulanacak ücret tarifesi de güncellendi. Buna göre:

Eski tip ehliyetini yeni çipli sisteme dönüştürecek vatandaşlar, sadece 15 TL ödeme yapacak. Bu bedel, 13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payından oluşuyor.

Çipli ehliyeti olup süresi dolan vatandaşlar ise 769 TL yenileme bedeli ödeyecek.

Ödemeler, vergi daireleri ile anlaşmalı bankaların internet şubeleri üzerinden yapılabilecek.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler şöyle sıralandı:

Mevcut sürücü belgesi

Geçerli sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

Yenileme ücretinin ödendiğine dair dekont

MERNİS sistemine kayıtlı bir ikamet adresi

Başvurular, Türkiye genelindeki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak gerçekleştirilebiliyor. Bakanlık, vatandaşların son günlerde yığılmaları önlemek adına işlemlerini erkenden yapmalarını tavsiye ediyor.

YOZGAT’TA DA YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Öte yandan, Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde eski tip ehliyet kullanan binlerce vatandaş bulunduğunu ve yaz aylarında başvuru yoğunluğunun artmasının beklendiğini belirtti.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için işlemlerini son tarihe bırakmadan tamamlamaları gerektiğini vurguladı.