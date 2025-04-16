Mevcut kanunda köklü değişiklikler öngören taslak düzenleme, hem trafikteki disiplinin artırılmasını hem de can ve mal güvenliğinin sağlanmasını amaçlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, trafik kurallarına yönelik ihlallerde cezai yaptırımların artırılması, sürücü belgelerine yönelik değerlendirme kriterlerinin sıkılaştırılması ve özellikle yaşlı sürücülere yönelik denetimlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

KIRMIZI IŞIK, HIZ İHLALİ VE ALKOL CEZALARI ARTIYOR

Taslağın öne çıkan maddeleri arasında, kırmızı ışıkta geçme, hız sınırını aşma ve alkollü araç kullanma gibi trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallerde uygulanacak idari para cezalarının ciddi oranlarda artırılması yer alıyor. Trafik yetkilileri, caydırıcılığın sağlanması adına mevcut ceza tutarlarının yeniden düzenleneceğini ve ağırlaştırılacağını belirtiyor.

Ayrıca bu tür ihlallerin tekrarlanması halinde, sadece para cezası ile sınırlı kalınmayıp sürücü belgelerine el konulması ve psikoteknik testlerin zorunlu hale getirilmesi gibi adımların da atılması bekleniyor.

EHLİYETE EL KOYMA SÜRESİ UZATILACAK

Sürücü belgesine geçici olarak el konulan vatandaşlar için de düzenlemeye gidiliyor. Mevcut mevzuatta belirlenen ceza sürelerinin, özellikle alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan sürücüler için uzatılması gündeme alındı. Bu çerçevede, trafikte tehlike oluşturan sürücülerin daha uzun süre araç kullanmaktan men edilmesi hedefleniyor.

65 YAŞ VE ÜZERİ SÜRÜCÜLERE HER YIL ZORUNLU TEST

Taslağın en dikkat çeken maddelerinden biri ise yaşlı sürücülere yönelik getirilecek olan yıllık test zorunluluğu oldu. Buna göre, 65 yaş ve üzerindeki tüm ehliyet sahipleri, her yıl düzenli olarak hem fiziksel hem de psikolojik testlerden geçirilecek. Bu testlerde sürücünün refleks hızı, dikkat seviyesi, görme ve işitme yeterliliği gibi kriterler değerlendirilecek.

Testleri geçemeyen sürücüler için trafikten kalıcı olarak men edilme cezasının gündeme geleceği öğrenildi. Bu uygulamayla birlikte yaşa bağlı dikkat dağınıklığı, refleks zayıflığı ve sağlık sorunlarından kaynaklanabilecek trafik kazalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

HEDEF: SIFIR CAN KAYBI

Yetkililer, yapılacak bu düzenlemelerin temel amacının “sıfır can kaybı” politikası çerçevesinde daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmak olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda düzenleme ile birlikte sürücülerin trafik kurallarına daha fazla riayet etmesi ve toplumda trafik bilincinin yükseltilmesi hedefleniyor.

YASA MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR

Karayolları Trafik Kanunu'na ilişkin hazırlanan yasa taslağının, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Tasarının yasalaşması durumunda 2025 yılı itibarıyla yeni uygulamaların yürürlüğe girmesi planlanıyor.