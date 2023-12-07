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Yozgat'ta ehliyet almak isteyenler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Ehliyet sahibi olmayı hedefleyenleri ilgilendiren yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte yaş sınırları düşürüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, ehliyet sınıflarındaki yaş şartları güncellendi. D sınıfı ehliyet için önceki 26 olan yaş sınırı 24'e, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için olan yaş sınırı ise 16'ya düşürüldü. A1, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise yaş sınırı 18 olarak belirlendi.

Bu önemli değişiklik, ehliyet almak için bekleyen milyonlarca gencin yüzünü güldürdü. Genç sürücü adayları, ehliyet hayallerine daha erken kavuşarak trafik deneyimini de daha erken edinme fırsatı bulacaklar.