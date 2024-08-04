Yeni düzenlemeye göre, ehliyet sınavlarının süresi 35 dakikadan 40 dakikaya çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte park manevraları ve sınav güzergahlarında da köklü yenilikler yapıldı. Artık sınavlar iki farklı güzergahta gerçekleştirilecek ve güzergahlar sınav sabahı kura ile belirlenecek. Ayrıca, sınavlarda U dönüşü yapmak zorunlu hale getirildi.

Sıkça karşılaşılan dublör sorununa çözüm bulmak amacıyla, sürücü kurslarına kayıt olan öğrencilerin canlı ortamda fotoğrafları çekilerek sisteme aktarılacak. Bu yenilikle birlikte, sınavlarda başkasının yerine kimsenin giremeyeceği garanti altına alınmış olacak.

Trafik Eğitmeni Zakir Çelepkolu, yeni düzenlemelerin ehliyet sınavlarını daha güvenilir hale getireceğini belirtti. Çelepkolu, "Bu sayede ehliyet sahibi olacak kişilerin gerçekten yeterli bilgi ve beceriye sahip olması sağlanacak" dedi.

Yeni düzenleme, engelli sürücü adaylarına da çeşitli kolaylıklar getiriyor. Engelli vatandaşlar, artık kendi araçlarıyla sınava girebilecekler. Bu sayede sınav süreçleri onlar için daha erişilebilir hale getirildi.