Yozgat’ında aralarında bulunduğu Ticari Araç ve Şoförlerinin denetimi, Şehirlerarası yolcu taşıyan araçların denetimi, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet denetimi, Traktör ve Tarım İşçileri Taşımacılığı Denetimi, Radarla Hız denetim, Alkol ve Uyuşturucu Madde Denetimleri gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ticari Araç ve Şoförlerinin denetimi, Şehirlerarası yolcu taşıyan araçların denetimi kapsamında, 992 ticari araç şoförünün gerekli şartları taşımadığı veya eksikliği olduğu tespit edildi. 69 aracın ilgili belediyeden çalışma izni ve ruhsatı almadan veya alınan izin ve ruhsat kapsamı dışında faaliyette bulunduğu tespit edildi. 145 aracın sigortasının bulunmadığı tespit edildi. 15 şoförün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. 5 bin 680 ticari araç ve şoförüne işlem yapıldı. 679 aracın yetki belgesiz ve yetki belgesi kapsamı dışında faaliyet bulunduğu tespit edildi. 916 aracın geçerli fenni muayenesinin bulunmadığı tespit edildi. 472 araç trafikten men edildi. Bin 572 ticari aracın mevzuatta belirtilen gerekli şartları sağlamadığı veya eksikliği olduğu tespit edildi. 72 bin 043 araç ve sürücü denetlendi. Şehirlerarası yolcu taşıyan araçların denetimi kapsamında 30 bin 245 araç ve sürücü denetlendi. 83 sürücünün çalışma veya dinlenme sürelerine uymadığı tespit edildi. 718 sürücünün yasal hız sınırlarına uymadığı tespit edildi. 129 araçta takograf kullanılmadığı tespit edildi. 102 sürücünün veya yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi. 87 araç veya sürücünün karayolu taşıma kanunu yönetmeliğine uymadığı tespit edildi. Bin 970 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı. Motosiklet ve Motorlu Bisiklet denetimi kapsamında, 23 bin 771 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi. 747 sürücünün belgesiz olarak motosiklet veya motorlu bisiklet kullandığı tespit edildi. 294 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı tespit edildi. 3 bin 178 sürücü ve yolcunun koruma başlığı kullanmadığı tespit edildi. 230 motosiklet ve motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı tespit edildi. 7 bin 039 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı. Traktör ve Tarım İşçileri Taşımacılığı Denetimi 4 bin 667 araç ve sürücü kontrol edildi. 158 aracın fenni muayenesinin bulunmadığı tespit edildi. 103 araç trafikten men edildi. 44 sürücünün belgesinin bulunmadığı tespit edildi. 7 sürücünün araçlarda bulundurulması gereken gereçleri bulundurmadığı veya kullanmadığı tespit edildi. 944 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı. Radarla Hız denetimi kapsamında 23 bin 083 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek işlem uygulandı. Alkol ve Uyuşturucu Madde Denetimleri kapsamında bin 206 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı tespit edildi. 53 sürücünün teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabil etmediğinden sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. 39 bin 905 araç ve sürücü denetlendi” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir