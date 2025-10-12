Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ulu Cami Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde baba S.K. ve oğlu A.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.K. ve A.K. darp edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kavgaya müdahale etti.

S.K. başına aldığı darbeler sonucu kanlar içinde kalırken, kendisi için gelen ambulansa binmek yerine şüpheli şahısların alınmasını bekledi.

Polis ekiplerinin uzun ikna çalışmaları sonucu S.K. ambulansa bindirilirken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri olaya karışan şahısların kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.