Ülkü Ocakları Asena Teşkilatı tarafından organize edilen eğlenceli eğitim programı, tüm çocukların katılımına açık.

Eğitim Yozgat Ülkü Ocakları binasında gerçekleştirildi. Eğlenceli eğitim programı, çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatırken farklı etkinliklerle dolu bir program oldu.

Yozgat Ülkü Ocakları Asena Birim Başkanı Feyza Sarıaslan konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ülkü Ocakları EKV Genel Merkezi Asena Birimimiz Tarafından Başlatılan “Asena Teşkilatı Şehit Nefize Özsoy Yaz Kampı” Vesilesiyle Türk Milletinin Asil Evlatlarını Ocağımızla Tanıştırma İmkanı Bulduk. Biz Onları Onlarda Ocağımızı Çok Sevdiler. Haydi, Çocuklar Tatil Eğlenceniz Ülkü Ocaklarından. Ülkü Ocakları Asena Teşkilatı olarak Şehit Nefize Özsoy Yaz Kampı kapsamında düzenlenen Çocuk Şenliği'ne bütün çocuklarımız davetlidir” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir