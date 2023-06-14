Sorgun Gençlik Derneği yönetim kurulu başkanı Halil Uğuz, Eğitsel Oyunlar içerisinde Tabak kapmaca, Labirent, Denge Oyunu oynanacağını belirtti.

Başkan Uğuz yaptığı açıklamada; ”Bu oyunlarla gençlerin yetenekleri ortaya çıkartırken aynı zamanda bireysel yetenekleri geliştiren, gençlere yarışma hırsı kazandırırken kurallara uymayı, sevinci ve üzüntüyü paylaşmayı da öğreten, oynarken eğitmeyi ve özellikle gençlerin eğitsel oyunlarla aktif olmalarını amaçlıyoruz. Sen de eğitsel oyunlarla eğlenerek öğrenmek ve hareket etmek istiyorsan bekliyoruz. Eğer siz de açık hava sporlarını seviyor ya da egzersiz yaparken çevreme ve gezegenime de katkım olsun diye düşünülüyorsanız, işte şimdi çevre dostu egzersizler ile harekete geçmenin tam vakti” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir