Ziyaret, yerel yöneticiler ile üst düzey devlet yetkilileri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Başkan Arslan’a bu ziyarette, Mülkiye Başmüfettişi Arif Yıldırım ve Yurtdışı Dünya Türk İşadamları Konseyi Avrupa Delegesi Gencay Koyunbaşoğlu da eşlik etti.

Ziyaret esnasında, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’a yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Arslan, Yerköy ile ilgili çeşitli konular üzerinde istişarelerde bulundu.

Arslan, Yerköy’ün güvenliği ve yerel yönetim çalışmaları hakkında fikir alışverişi yapma fırsatı bulduklarını belirtti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, şu ifadelere yer verdi: “Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mahmut Demirtaş’ı, Mülkiye Başmüfettişimiz Sayın Arif Yıldırım ve Yurtdışı Dünya Türk İşadamları Konseyi Avrupa Delegesi Sayın Gencay Koyunbaşoğlu ile birlikte ziyaret etme şansı bulduk. Ziyaretimizde Sayın Genel Müdürümüze yeni görevinde başarılar dileyerek, Yerköy ilçemiz ile ilgili bazı önemli hususları kendisiyle istişare ettik. İlçemizin güvenliği, sosyal ve ekonomik yapısı üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Değerli Genel Müdürümüze bizlere gösterdiği misafirperverlikten ötürü teşekkür ediyorum. Kendisinin bu önemli görevinde muvaffakiyetler ve kolaylıklar diliyorum.”