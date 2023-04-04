16 proje Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi ve desteklemeye değer bulundu. Boğazlıyan Kaymakamlığı'nca eğitime dönük yatırımların yanı sıra eğitim projeleri destek programı çerçevesinde okulların hazırladığı projeler ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Gençlerin ve çocukların evrensel ve insani değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci bireyler olarak yetişmelerini sağlamanın amaçlandığı projede Boğazlıyan'da desteklenen projeler ile birlikte eğitim kalitesinin artması hedefleniyor. Kaymakamlık tarafından yapılan bu çalışmalar, ilçenin eğitim alanında daha da gelişmesine ve öğrencilerin başarısının artmasına yardımcı olacak. Boğazlıyan Kaymakamlığı'nın eğitim projeleri destek programı, ilçedeki okulların öğrencilerine ve eğitmenlerine farklı fırsatlar sunarak, onların gelişimlerine katkıda bulunuyor. Bu program sayesinde öğrenciler, çevre bilinci, sosyal sorumluluk, spor ve sanat gibi birçok alanda kendilerini geliştirebilecekleri projeler üretiyorlar.

Boğazlıyan Kaymakamlığı tarafından ikincisi düzenlenen Eğitim Projeleri Destek Programı, ilçedeki öğrencilere kimlik ve kişilik kazandırmayı, sosyal hayata katılımlarını artırmayı ve yeni fırsatlar sağlamayı amaçlıyor.

Program ile gençlerin ve çocukların evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturulması hedefleniyor. Program, öğrencilere yeni fırsatlar sunarak sosyal hayata katılımlarını artırırken, toplumun gelişimine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaymakam Aydın, yaptığı açıklamada "Eğitim, toplumun gelişmesi için en temel ve en önemli unsurdur. Boğazlıyan Kaymakamlığı olarak ilçemizdeki eğitim kalitesini artırmak için birçok yatırım yapıyoruz. Eğitim projeleri destek programı ise bu yatırımlarımızın en önemli parçalarından biri. Öğrencilerimizin ve eğitmenlerimizin projelerine verdiğimiz destekle birlikte, ilçemizin eğitim alanında daha da gelişmesine ve öğrencilerimizin başarılarının artmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Boğazlıyan'da yapılan bu eğitim yatırımları, ilçenin geleceği olan gençlerin daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak. Eğitim alanındaki bu yatırımların artarak devam etmesi, ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda daha da gelişmesine yardımcı olacak.

Projeler Boğazlıyan Kaymakamlığı ve belediyeler ile sivil toplum kuruluşları ve ilçedeki hayırsever iş insanları tarafından desteklenecek.

Program; imzalarının atılması ile sona erdi.

Programa; Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, Ovakent Belediye Başkan vekili Murat Aksoy, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Köksal Kılıçaslan, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"İŞTE PROJELER"

"Davranış Kartları" "Bir Kitap Okuyorum, Bir Hayat Tanıyorum, Kendimi Keşfediyorum" "I Have A Pental" "Disiplinler Arası Survivor" "Şeker Pancarının Yolculuğu" "Minik Ritimler" "Geleneklerimi Yaşatıyorum" "Minik Kanatlar Üşümesin" "Oyunlarla Gelişiyorum" "Renkli Düşler Resim Sergisi" "Minik Kalpler Kumbarası" "Gökyüzünü Kuşatıyoruz" "Ek Biç Topla Oyna, bunların Hepsi Benim Okulumda" "Mucizeler Oluşşun, Çocuklar Bilim ve Sanatla Buluşsun" "Gençlerin ve Renklerin Suyla Dansı" (Ebru Sanatı) "Vecihi'den Bayraktara İstikbali Göklerde Ara" Projelerin maliyeti ise yaklaşık 90 Bin TL. Haber Merkezi