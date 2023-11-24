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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Bozok Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Eğitime Destek Platformu’nun (EDP) Ekim ayı toplantısına katılmak üzere Yozgat’a geldi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Kamu ve Kurum Temsilcileri, STK Başkanları ile platformda görev alan temsilciler katıldı.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Yozgat özelinde kamu kurumlarına ilişkin sorun ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a nezaket ziyaretinde bulundu.