Sorgun TSO tarafından “Kooperatif Yöneticiliği Eğitimi” verildi. Kooperatifçilik eğitimine 197 kişi katıldı.

Eğitimin ilk günü Sorgun TSO Odası’nda verilen eğitim 5 Eylül 2023 tarihine kadar sürecek. Eğitimin diğer günleri ise online olarak zoom'dan yapılacak.

Eğitimin açılış konuşma yapan Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, “1163 sayılı Kooperatifler Kanunu değişikliği sonrası 14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği’ uyarınca, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşların yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine eğitim zorunluluğu getirildiğini belirterek, yapmış olduğumuz girişimler neticesinde siz değerli üyelerimize yerinde hizmet vermek ve mağdur olmamaları adına TOBB ETÜ ile hemen bağlantı kurup eğitim planımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

10 Ağustos-5 Eylül 2023 tarihleri arasında alanında uzman ve Türkiye’ye mal olmuş isimlerin öncülüğünde gerçekleşecek eğitimin TOBB ETÜ ailesi tarafından verileceğini belirten Başkan Arslan, salonda bulunan 197 kooperatif yöneticisine katılımları için teşekkür etti. Arslan, “Eğitimin ilk gününe ev sahipliği yapıyor olmak ve sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Eğitim süreci hayırlı olsun” dedi. Melike Aslı Arslan