220 adayın din görevlisi eğitim alacağı Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde 1’inci dönem için açılış programı düzenlendi.

8 ay sürecek olan eğitimlerden başarılı olarak ayrılan aday din görevlileri, sözleşmeli imam hatip olarak atanmaya hak kazanacak.

Açılış programına Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Dini İhtisas Diyanet Akademi Merkezi Müdür Vekili Orhan Yiğit, Diyanet İşleri Başkanlığı 1’inci Hukuk Müşaviri Selami Açan ve din görevlileri adayları katılım sağladı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Kur’an tilaveti, akademi tanıtım sinevizyon gösterisi yapıldı.

Sinevizyon gösterisinden sonra ise Vali Ziya Polat, Dini İhtisas Diyanet Akademi Merkezi Müdür Vekili Orhan Yiğit, Diyanet İşleri Başkanlığı 1’inci Hukuk Müşaviri Selami Açan tarafından açılış konuşmaları yapıldı.

“DEVLETİMİZ BURADA DEDİRTECEKLERİ İSTİYORUZ”

Eğitim alacak öğrencilere ve eğitimcilere sahada olmanın vatandaşa dokunmanın önemini anlatan Vali Ziya Polat, sadece akademik eğitimde başarılı olmanın yetmeyeceğini, sahada insanların gönlüne dokunmanın büyük önem taşıdığını vurgulayarak bir konuşma yaptı.

Verilen eğitimin toplumu doğrudan etkilediğini belirterek konuşmasını sürdüren Polat, “Eğitimin, sanatın, tarihin, termalin ve kültürün tam ortasına Bozok diyarına hoş geldiniz. Saha eğitimi, sahada olmak bence eğitimlerin en iyisi. Burada akademik eğitim alacaksınız ancak saha eğitimi her şeyden daha önemli. Milletin gönlüne girmek her şeyden daha önemli. Rutin imam ya da memur olacaksanız bu işe hiç bakmayın. Biz sahada insanımızın gönlüne dokunacak insanlar istiyoruz. Sahada devletin nerede olduğunu soracaklarında devletimiz burada dedirtecek arkadaşlar istiyoruz. Yoksa eğitimden 100 aldınız, bu benim için çok önemli değil. Sahada olmamız lazım. Pandemide hepiniz sahadaydınız. Namazımızı kılacağız, camimizdeki işleri yapacağız ama onlar maaş karşılığında yapılan işleri. Ama pandemide sokaklarda ilaç dağıtmak, bir vatandaşa ekmek götürmek bunlar gönülden yapılan işler. Depremde ilk gün Müftü Hocamız oradaydı. Bütün cenazeleri kaldırıp defin ettiler. Milletin en büyük acısına ortak oldular. Biz yüreği ile çalışan arkadaşlar istiyoruz. Milletimizin ihtiyaç duyduğu anda biz de buradayız diyen arkadaşlar istiyoruz. Camide zaten işimizi yapacağız. Bu resmî görev. Biz gönüllü görevler istiyoruz. 4-6 yaş çocuklarımıza verdiğimiz ve vereceğimiz eğitimler, onların yarınına yapacağınız yatırımlar bu memleketin yarınını değiştirir. O çocuklar aileyi etkiler. Aile toplumu etkiler. Ailemiz sağlamsa toplum da sağlam olur. Önceki günlerde Bebek Kütüphanesini gezdik. Orada çocuklar anne ile bir arada. Ailemiz ve toplumumuzun temel yapısı annedir” ifadelerini kullandı.

“ZIRHIMIZIN GÜÇLÜ OLMASI LAZIM”

“Sadece resmî görevi yerine getirecek değil gönülden bu devlet ve millete hizmet edecek arkadaşlar istiyoruz” diyen Polat, “Sahada olup gönüllere girersek bu insanlar camiye de gelir. Camiler bomboş cemaat sevgisi azalıyor. Alttan yetiştirmek lazım. İman ve inançla yetiştirmek lazım. Hepimizin ailesinde bir şehit var. Şehidin ne olduğunu anlatmak lazım. Mahallemizde şehit olup da haberi olmayan imam istemiyoruz. Mahallemizde engelli, şehit, ihtiyaç sahibi varsa ve tanımıyorsa resmî din görevlisi olursunuz. Ben ve devletim artık bunu istemiyor. Biz gönülden gönüllere dokunacak din görevlisi istiyoruz. O zaman göreceksiniz toplum sizi nasıl seviyor. Arkanızdan dualar eder. Diyoruz ya bizim zırhımız duadır diye. Zırhımızın güçlü olması lazım. Sizin zırhınız güçlü olursa toplumun da zırhı güçlü olur. Herkesin yanında olmamız lazım. Sizin gücünüz yetmeyebilir ama devletimiz çok güçlüdür. Devletimiz her insanımızın eksiğini giderecek güçte. Başaramayacağımız iş yok. İngiliz bir yazar şöyle söylemiş, Türkler dünyaya adaleti sağlamak için yaratılmış. Sahadaki devletimizin ilk temsilcisi sizlersiniz. Çoğu köylerimizde okullarımız kapanmış olabilir. Öğretmen arkadaşlar yok ama camilerimiz var. Sadece resmî görev değil biz gönülden sadece bu devlet ve millete hizmet edecek arkadaşlar istiyoruz. Sadece bu devlete ve millete gönülden bağlanan arkadaşlar istiyoruz. Bizim amirimiz, büyüğümüz, babamız devlettir. Devlet ve milletten başka kimseyi tanımayız. Hayırlı uğurlu olsun. Biz sahadaki insanı sevdiğimiz için sahadan konuşuyoruz. Siz de sahadan konuşun arkadaşlar. Gönüllere girdiğiniz zaman kimse size sıkıntı çıkartamaz. Bizim milletimiz kendine hizmet edeni, kendine nasılsın diyeni çok sever. 2 sene çalışıp da Ahmet amcanın nasıl olduğunu bilmeyen varsa boşuna çalışmayın arkadaşlar. Milleti tanımamız lazım. Akademik eğitimin hayırlı olmasını diliyorum ama saha eğitiminin de daha aktif olmasını istiyorum. Arkadaşlarımıza Yozgat’ı da gezdirin tanıtın. Sahaya çıkartın. Dışarda da eğitim yaptırın. Bulunduğunuz yeri tanıtmak sizin de göreviniz. Eğitim sürecinde Yozgat’ı tanıtmayı da mecburi tutun. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bekir Bozdağ’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Tesisimiz çok güzel onu da kullanın” dedi.

“EĞİTİMİMİZE BAŞLADIK”

Müdür Vekili Orhan Yiğit yaptığı açılış konuşmasında, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz Diyanet Akademi Merkezi’nde 220 aday din görevlisi ile birlikte 5 Haziran 2023 itibariyle eğitimimize başlamış bulunmaktayız. Diyanet Akademi Programının başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere tüm diyanet camiamıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allahtan niyaz ederim” şeklinde konuştu.

“TOPLUMUN BEKLENTİLERİNE CEVAP VERECEKSİNİZ”

Müşavir Selami Açan ise açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Diyanet İşleri Başkanlığımızın Diyanet Merkezi Açılışını daha önce gerçekleştirmiştik. Diyanet İşleri Başkanımız ve dönemin bakanları da burada Diyanet Merkezi ile ilgili paylaşımlarda bulunmuşlardı. Diyanet akademisi ile 5 Haziran’da başlamış olan ilk eğitimlerin ilk haftasında ülkemizdeki bütün dini ihtisas merkezlerimizdeki programlarımızla ilk açılışı sizlerle yapmak istedik. Diyanet Akademisi Başkanlığımız için bir ihtiyaçtı. Uzun yılların çalışması neticesinde ortaya çıkan ve özlemini duyduğumuz bir yapı olarak hedefti. Bu özlemi gerçeğe dönüştüren ve bu hedefe ulaşmamızı sağlayan Cenabı hakka sonsuz hamdı senalar ediyorum. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Diyanet Akademisi Dini İhtisas Merkezlerindeki aday din görevlileri ilk dönem eğitimleri mezunlarını verdiklerinde biz personelimizin daha kendisine güveni olan, bilgili, donanımlı toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede yetişmiş olmasını amaç ediniyoruz. Diyanet Akademisinde çağın ihtiyaçlarını önce gözeteceğiz. Toplum bizden ne bekliyor, içinde yaşadığı toplumun dini alanda ne gibi ihtiyaçları var, nasıl bir din görevlisi olmam lazım ki görev yaptığım yerde sevilen, örnek alınan, sözüne itibar edilsin konularının tekniklerini öğreneceksiniz. Eğitim ve donanım açısından mesleki bilgileri bu süreçte kazanacaksınız. Sizler buradan sahaya indiğinizde kendinize güveni sağlamış, mesleki donanımı elde etmiş, ne yapacağınıza dair hedefleri olan görevlilerimiz olarak ayrılacaksınız. Ve bu da bu toplumun bir kazancı olacak. Toplumun beklentilerine cevap vereceksiniz. Toplumun bize çok ihtiyacı var. Kaliteli bir din görevlisine ihtiyaç var. Bu süreci çok iyi değerlendirmelisiniz. Okumak hayatımızın önemli bir parçası olmalı. Bu açılışımız hayırlara vesile olsun. Bu eğitim merkezimizde başlayan eğitimimizin hayırla tamamlamasını temenni ediyorum.”

Konuşmaların ardından program sona erdi. Sema Nur Koçaker/Melike Aslı Arslan