Başkan Şerefli, Eğitim Bir Sen olarak eğitim süreçlerinin arkasındaki emeği en özel karelerle görünür kılmak hedefiyle altıncısı düzenlenen Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasına Yozgatlı vatandaşları davet etti.

Şerefli yaptığı açıklamada, “Eğitimin önemine dikkat çekmek, eğitim çalışanlarının fedakârlıklarını gözler önüne sermek, eğitimcilerin çarpıcı hikâyelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla kamuoyuna duyurmak; üyelerimizle, eğitim çalışanlarıyla sanat alanında da buluşmak, fotoğraf sanatçılarımızla bu vesileyle bir araya gelmek amacıyla beş yıldır fotoğraf yarışması düzenliyoruz. 31 yıllık hak, emek ve özgürlük mücadelemizde, eğitim çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, sorunlarının çözüme kavuşturulması için çalışıp çabaladık, ter akıttık. Üyelerimizin hakları için çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan kısa film, fotoğraf ve hatıra yarışmalarıyla her zaman sanat ve kültür faaliyetlerinin destekçisi oluyoruz. Düzenlediğimiz kültür ve sanat faaliyetleriyle, sanatı eğitimle buluşturmayı hedefliyor, sanata emek verenlerin eğitime odaklanmasını sağlamak için emek harcıyoruz. Seçici kurulda fotoğraf sanatçıları Tekin Ertuğ, Necip Evlice, Maruf Şinik, Mustafa Binol ve Foto Muhabiri Harun Özalp’ın yer alacağı yarışmada birinci olacak eser sahibine 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye 5 bin lira ve Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için 3 bin lira ödül; ayrıca, sergileme hakkı kazanan eserler için 500 lira verilecek. Son katılım tarihi 1 Aralık 2023 olan yarışmada dereceye giren eser sahipleri, ödüllerini, tarihi daha sonra açıklanacak program kapsamında alacak. Fotoğraf yarışmamızın detaylarına www.egitimdenbirkare.org sitesinden ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan