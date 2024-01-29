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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın şubat ayı sonunda açıklanacağını söyledi. Tekin, “Ders saati aynı kalacak, içerik sadeleşecek. Devamsızlık konusunda af olmayacak.” dedi

Gerçekleştirilen buluşmada eğitimin bugünü, geleceği ve yapılan değişiklikler masaya yatırıldı. Toplantının gündem maddeleri arasında; yeni müfredat, devamsızlık ve sınıf tekrarı, ortak sınavlarla ilgili ilk değerlendirmeler vardı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın şubat ayı sonunda açıklanacağını ifade etti. Bakan Tekin, gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıda eğitimde yapılacak değişikliklere dair önemli bilgiler paylaştı. Yeni müfredatın detaylarına ilişkin olarak Tekin, "İçerik sadeleşecek ancak ders saatlerinde bir değişiklik olmayacak." açıklamasında bulundu.

Yusuf Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını belirtti. Öğrencilerin devamsızlık konusunda aldıkları tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğini vurgulayan Bakan Tekin, "Devamsızlık konusunda affımız yok, aldığımız tedbirlerle ciddi düşüşler gördük. Af gündemimize gelmeyecek." şeklinde konuştu.

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Müfredat değişikliğiyle ilgili çalışmalar tamamlandı, detaylar şubat ayı sonunda açıklanacak.

Yeni müfredat, okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda başlayacak, diğer kademelelere kademeli olarak uygulanacak.

Ders içerikleri sadeleştirilecek, ancak ders saatlerinde değişiklik olmayacak.

Devamsızlık konusunda affın gündemlerinde olmadığı belirtildi, alınan tedbirlerle devamsızlıkta düşüş gözlendi.

Ortak sınavların değerlendirmesi, okullar arasındaki farkları ortaya koymak ve öğrenci kazanımlarını takip etmek adına önemli olacak.