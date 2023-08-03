İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 152 eğitim yöneticisinin çalışmalarını tamamlayarak başka kurumlara atandığını söyledi.

Konu ile alakalı açıklamada bulunan Müdür Yazıcı, “Eğitim yöneticilerimize yeni görev yerleri hayırlı olsun. Fedakârca ve özverili bir şekilde 4-8 yıllık çalışma sürelerini tamamlayıp başka bir eğitim kurumuna atanan 152 eğitim yöneticimize (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) teşekkür eder, yeni görev yerlerinde başarılar dileriz” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan