Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Yağbasan’ın vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

10 Gündür Yoğun Bakımdaydı

Konya’nın tanınan eğitimcilerinden Serdar Yağbasan, yaklaşık 10 gündür Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. İlerleyen yaşıyla birlikte artan sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ailesi, kesin ölüm sebebine ilişkin detaylı açıklama yapmazken, rahatsızlığının uzun süredir devam ettiği öğrenildi.

Eğitim Hayatına Adanmış Bir Ömür

1941 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğan Yağbasan, İvriz Öğretmen Okulu ve Malatya Akçadağ Öğretmen Okulu’nda eğitim aldı. Üniversite öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı.

Meslek hayatında Karaman Özyurt, Gaziantep Nurdağ, Konya Mevlana Ortaokulu ve Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi gibi önemli kurumlarda öğretmenlik, kuruculuk ve yöneticilik yaptı. Hem resmi hem de özel eğitim kurumlarında görev alarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Konya Eğitim Dünyasında Derin İzler

Bilgisi, tecrübesi ve sanatçı kimliğiyle tanınan Serdar Yağbasan, Konya’da eğitim dünyasının öncülerinden biri olarak kabul ediliyordu. Öğrencileri ve meslektaşları tarafından “büyük üstat” olarak anılan Yağbasan, yaşamı boyunca eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağladı.

Cenaze Bugün Defnedilecek

Serdar Yağbasan için bugün ikindi namazının ardından Konya Kurtuluş Bilâl-i Habeş Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Naaşı, törenin ardından Kurtuluş Mezarlığı’nda toprağa verilecek.