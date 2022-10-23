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Ziyaretler sürüyor

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul ziyaretlerini aralıksız olarak devam ediyor. 

23 Ekim 2022 Pazar 02:59
Ziyaretler sürüyor

Ziyaretleri kapsamında Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu'nda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursunu ziyaret etti. 
Öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelen Yazıcı, öğrencilere derslerinde başarılar dilerken öğretmenlere de göstermiş oldukları üstün gayretten dolayı teşekkür etti.  
Yazıcı, “Çocuklarımızın ikbali için emek sarf eden meslektaşlarımıza, velilerimize ve kurslara devam eden öğrencilerimize teşekkür eder başarılar diledi. 
»Haber Merkezi

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Ziyaretler Sürüyor
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