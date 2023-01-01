Ziyaretler devam ediyor

Öğrencilerin akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla okullarda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle devam ediyor.

Öğrencilerin eğitimlerine destek sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirten İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Yılın son günlerini köy okullarımızda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret ederek tamamlıyoruz. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla okullarımızda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları yıl boyunca yoğun bir şekilde devam ederek öğrencilerimize hizmet etmiştir. Yılın son günlerinde Halıköy, Gümüşsu ve Yavuhasan okullarımıza yapmış olduğumuz ziyaret ile çalışmaların genel gidişatını yakından görme, öğrencilerimizin durumlarını öğretmenlerimizle değerlendirme fırsatı bulduk. Açılan kurslarla sevgili öğrencilerimizi ortaöğretime hazırlayan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

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