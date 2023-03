ZEKÂ DOLU REKABET

Yozgat’ta Akıl ve Zekâ Oyunları çalışmaları sürekli takip edilirken kullanımın bilinçli bir şekilde arttırılması için de çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar kapsamında öğrenciler Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası’na katılmak için mücadele etti.

Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası başlamadan önce açılış konuşması yaparak geleceğe olan inancının başarılı genç nesiller sayesinde arttığını ifade eden Yozgat Anadolu İmamhatip Müdürü Ramazan Güneşerli, yarışmaya katılan çocuklara başarılar diledi.

Müdür Güneşerli’nin konuşmasının ardından yarışma hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmeyi ise Turnuva Direktörü ve Başhakemi Halil İbrahim Kartal yaptı.

“YARIŞMACI RUHUNU YANSITIN”

Bütün öğrencilerin birinciliği hak ettiğini söyleyen Turnuva Direktörü ve Başhakemi Kartal, “Şuanda burada bulunan yarışmacıların hepsi bizler için birinciliği sonuna kadar hak ediyor. İsteğimiz sizleri sığ bir sıralamanın içine sokmak değil. Ancak bir üst finalde yarışma hakkını elde edecek kişileri de adil bir şekilde belirlemek için sıralama yapmak zorundayız. Bu yüzden sıralamalardaki yerinize takılıp üzülmeyin, stres yapmayın ve yarışmacı ruhunuzla turnuvanın tadını çıkarın. Kusursuz bir turnuva süreci geçirmek için yoğun bir mesai harcadık. Bu tür organizasyonlarda her zaman küçük aksaklıkların olması muhtemeldir ama umarım turnuvamız sıfır hata ile sorunsuz şekilde biter. Akıl ve zekâ oyunları Yozgat merkez finali turnuvamız hayırlı olsun.” dedi.

Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası dâhilinde düzenlenen Yozgat Merkez Şampiyonası’na 175 öğrenci katılım sağladı.

Düşünen, üreten her ortamda kendini daha iyi ifade eden bireyler yetiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvada bireylerin bilişsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak ve yeni ürünler ortaya koymak hedefleniyor.

Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Yozgat Merkez Şampiyonası’na 98’i ilkokul, 77’i ortaokul öğrencileri olmak üzere toplamda 175 öğrenci katılım sağladı. Turnuvaya öğrenciler ilkokul kategorisinde pentago, mangala, küre, kulami ve reversi oyunları ile yarıştılar. Turnuvada İsviçre sistemi kullanılarak 5 tur üzerinden oynandı.

Eşlendirmeler ve sonuçların her turun sonunda, sıralamalar ise üçüncü turun sonundan itibaren belirlenen panolara asılarak şeffaflık sağlandı.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Küre oyununun ortaokul birincisi TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu’ndan (İHO) Ela Durusoy olurken ilkokul birincisi ise Anıl Tuna Adli olarak belirlendi. Pentago oyunun ortaokul ve ilkokul birincileri sırasıyla TOKİ Mevlana İHO’dan Muhammet Öztürk ve TOKİ Mevlana İlköğretim Okulu’ndan Gülsüm Ahsen Altunbaş oldu. Mangala oyununda ise birinciler şu şekilde; Erdoğan M. Akdağ Ortaokulu’ndan Samet Eren Korucu, TOKİ Mevlana İlköğretim Okulu’ndan Said Cansız. Kulami oyunu sonucunda ortaokul kategorisinde TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu’ndan Kaan Baki Şanlı, Reversi oyunu sonucunda ise Çözüm Koleji Ortaokulu’ndan Mehmet Efe Araç birincilik aldı. Qbitz ve Equilibrio oyununun sonuçları ise sırasıyla; Atatürk İlköğretim Okulu’ndan Zeynep Ayşe Kuzu, Sakarya İlköğretim Okulu’ndan Beliz Ahi olarak sonuçlandı. İlk üç dereceye giren öğrenciler ise madalya ve zekâ oyunları ödülü aldı. »Sema Nur Koçaker