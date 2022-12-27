Yurt dışında eğitim

2022 Erasmus+ Okul Eğitimi faaliyetlerinin planlama çalışmaları son hızla devam ettiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “19 okulumuz konsorsiyum üyesi olarak seçilmiş olup, 108 bin 196 Euro bütçe ile şu ana kadar 16 okulumuzdan 29 öğretmenimiz işbaşı izleme, 3 öğretmenimiz kurs, 3 öğretmenimiz refakatçi ve 16 öğrenci grup hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmıştır. 10 öğretmenimizin daha bu kapsamda hareketliliğe katılmalarını hedeflemekte olup, Merkez ve ilçelerden katılan öğretmen ve öğrencilerimiz faaliyetleri başarıyla tamamlayarak yurda dönmüşlerdir. 2021 Erasmus+ Mesleki Eğitim kapsamında ise 10 okulumuz konsorsiyum üyesi olarak seçilmiş olup, 137.713 Euro bütçe ile şu ana kadar 5 okulumuzdan 2 öğretmenimiz işbaşı gözlem, 5 öğretmenimiz refakatçi, 20 öğrenci ise yurtdışı staj faaliyetlerine katılmıştır. 4 okulumuzun daha bu projede yer almalarını hedeflenmekte olup 2022 Erasmus+ Mesleki Eğitim faaliyetleri ise planlama çalışmalarımız devam etmektedir. Öğretmen ve öğrencilerimizin proje hazırlayarak gerçekleştirmiş oldukları yurt dışı hareketlilikleri kendilerini mesleki, sosyal ve akademik anlamda geliştirmeleri ve ülkeler arasındaki sentez açısından büyük önem taşımaktadır.

Projelerin hazırlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi