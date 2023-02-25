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‘Yüreğimiz ve desteğimiz kardeşlerimizledir’

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimiz ile Halk Eğitim Merkezleri tarafından deprem bölgelerinde etkilenen vatandaşlar için yardım faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

25 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
‘Yüreğimiz ve desteğimiz kardeşlerimizledir’

Yazıcı yaptığı açıklamada; “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yapılan yardımlar kapsamında İlimizde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimiz ile Halk Eğitim Merkezlerimiz Devletimizin imkânları ve arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla üretime hız kesmeden devam ederek faaliyetlerini sürdürüyor. 6 Şubat tarihinden itibaren deprem bölgelerine 755 adet uyku tulumu Halk Eğitim Merkezlerimiz tarafından dikilip gönderilmiş olup, 301 adet çadır içi soba Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimiz tarafından üretilip bölgelere ulaştırılmıştır. Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezlerimiz uyku tulumu yanı sıra atkı, bere, kıyafet ve battaniye üretimine ise davam ediyor. Deprem bölgelerinden gelecek talebe yönelik üretimlerimiz devam edecek olup, yardımların hazırlanması ve ulaşmasında emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Yüreğimiz Ve Desteğimiz Kardeşlerimizledir
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