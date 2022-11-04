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Yüksekokulda söyleşi

Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından ‘Uluslararası İlişkiler Karmaşasında Enerji ve Türkiye’ konulu söyleşi düzenlendi.  

04 Kasım 2022 Cuma 02:11
Yüksekokulda söyleşi

Söyleşide, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Dr. Mustafa Özalp tarafından sunum yapıldı. 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Pınar Özmen tarafından moderatörlüğünün yapıldığı söyleşide, açılış konuşmasını Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emre Ekinci yaptı. 
Enerji konusunun dünya ve ülke açısından öneminden bahseden Okul Müdürü Ekinci, katılımcılara dilek ve temennilerde bulundu.
Ekinci tarafından etkinlik sonrası misafir hocalara teşekkür belgelerini takdim etti. »Haber Merkezi

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Yüksekokulda Söyleşi
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