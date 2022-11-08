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Yüksekokula ziyaret

Yozgat Bozok Üniversitesi Şefaatli Meslek Yüksekokulu, Hırvatistan’ın Zagreb Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Arı ve Balık Hastalıkları Anabilim Dalından Dr. Valerija Benko, Şefaatli Meslek Yüksekokulu Veteriner Bölümü, Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Cevat Temizkan mentorluğunda, Meslek Yüksekokuluna ziyarette bulundu. 

08 Kasım 2022 Salı 02:11
Yüksekokula ziyaret

Ziyaret kapsamında Dr. Valerija Benko, Veteriner Bölümü öğrencilerine Arı ve Balık Yetiştiriciliği ve Hastalıkları konusunda 1,5 saatlik bir seminer verdi. 
Şefaatli Meslek Yüksekokulu müdürlüğünü ziyaret eden Benko, Veteriner Bölümünün bir dersine katılım sağladı.
Öğrencilere sorularını yanıtlayarak kendileri ile hediyeler paylaşan Benko’ya, son olarak Meslek Yüksekokulu Veteriner Bölümü uygulama laboratuvarları tanıtıldı. 
»Haber Merkezi
 

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Yüksekokula Ziyaret
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