Yüksekokula ziyaret

Ziyaret kapsamında Dr. Valerija Benko, Veteriner Bölümü öğrencilerine Arı ve Balık Yetiştiriciliği ve Hastalıkları konusunda 1,5 saatlik bir seminer verdi.

Şefaatli Meslek Yüksekokulu müdürlüğünü ziyaret eden Benko, Veteriner Bölümünün bir dersine katılım sağladı.

Öğrencilere sorularını yanıtlayarak kendileri ile hediyeler paylaşan Benko’ya, son olarak Meslek Yüksekokulu Veteriner Bölümü uygulama laboratuvarları tanıtıldı.

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