Yozgat'ın eğitimi masaya yatırıldı

Gündem maddelerinden; deprem nedeniyle Yozgat’a nakil gelen öğrencilerin eğitimleriyle ilgili iş ve işlemler ile ihtiyaçların giderilmesi, depremden etkilenen ve Yozgat’ta misafir olan veliler yönelik yapılan çalışmalar, psikososyal destek çalışmaları, okullara erişim ile ilgili hususlar ve yapılacak işlemler, okul güvenliği, iş güvenliği, okul sağlığı işlemleri ve kamera sistemleri, yatırım ve onarımların planlanması, okul öncesi eğitim, öğrencilere öğle yemeği verilmesiyle ilgili iş ve işlemler, taşıma yoluyla eğitime erişim planlaması ve dikkat edilecek hususlar, DYK ile ilgili iş ve işlemler ve verimlilik, kazanım elde etme süreçleri ve bu süreçlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, yerel ve ulusal projeler görüşülerek kararlar alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, depremden etkilenen veli ve öğrencilere bireysel görüşme yoluyla gerekli her türlü desteğin rehber öğretmenleri tarafından verilmesinin gerekliliğini vurgulayarak bu öğrencilerin psikolojik durumlarının takip edilmesinin önemini belirtti.

Yazıcı, ayrıca toplantıya katılan yöneticilerin birimleri hakkında okul müdürleriyle istişarelerde bulunarak yapılması gereken çalışmaları görüştü.

Toplantıda okul müdürlerinin talep ve önerilerini alarak, fikir alışverişinde bulunan Yazıcı, emek ve gayretlerinden dolayı toplantıya katılan yöneticilere teşekkür etti. »Haber Merkezi