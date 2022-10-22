Bozok Film Festivali kapsamında festivalin jüri üyesi Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, gerçekleşen söyleşi programı ile öğrencilerle buluştu.

Festival Danışmanı ve Sinema Eleştirmeni Suat Köçer moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Uzak İhtimal, Yozgat Blues, Anons gibi filmlerin yönetmenliği yapan Mahmut Fazıl Çoşkun, filmlerinde kullandığı hikâye ve senaryolarında kullandığı sinematografik dil hakkında bilgiler verdi.

Projelerinde mutlaka yazarlarla çalışmayı istediğini dile getiren Coşkun, senaryo sürecinde hikâyelerin edebi olmasına özen gösterdiğini dile getirdi.

Yozgat Blues filminin Yozgat'ta çekilmesinin temelinde kendisinin Yozgatlı olmasının yattığını belirten Coşkun, "Yozgat'ı uzaktan tanıyan birisiyim. Ama evimizde anne ve babamın Yozgatlı olması nedeniyle Yozgat benim için de önemli bir unsurdu. Küçükken televizyonda hava tahminleri verildiğinde Yozgat söylendiğinde evde acayip bir hava olurdu. Annem arabaşı çorbasının hamurunu bir türlü tutturamazdı. Yozgat kültürünü küçük dünyamızda hissediyorduk." ifadelerine yer verdi.

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından Mahmut Fazıl Coşkun'a hediye takdim edildi. »Haber Merkezi