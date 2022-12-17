Yerli malı haftası

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Akbay İlkokulunu ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenler ile sohbet eden Akkan, Türk mallarını öğrencilerin benimsemesi adına yapılan etkinliklerden dolayı okul idaresi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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