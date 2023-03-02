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Yerköy HEM, yardım eli uzattı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yardım eli uzatmak için Yerköy ilçemizdeki Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ve usta öğreticileri seferber oldu.

02 Mart 2023 Perşembe 02:00
Yerköy HEM, yardım eli uzattı

7 Şubat'tan bu yana devam eden çalışmalarında, öğretmenler ve usta öğreticiler, depremzedeler için uyku tulumu, atkı, bere, battaniye, şal, bebek battaniyesi ve çocuk-yetişkin pijama takımı gibi çeşitli ihtiyaç malzemeleri üretti.
Yaklaşık bir aydır aralıksız çalışan ekip, ürettiği ürünleri depremden etkilenen bölgelere gönderdi. 
Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremzedelerin soğuk kış şartlarına uygun şekilde hazırlanan ürünler, bölgedeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için büyük önem taşıdığını söylediler.
Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğretmen ve usta öğreticilerin fedakarca çalışarak depremzedelere yardım ettiğini belirterek, tüm üretim aşamalarında hijyen kurallarına dikkat ettiklerini ifade ettiler. Halk Eğitimi Merkezi depremzedelere destek olmak için çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdiler. »Haber Merkezi

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Yerköy HEMYardım Eli Uzattı
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