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Yerinde inceledi

Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okullarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 02:19
Yerinde inceledi

Yapmış olduğu okul ziyaretleri kapsamında Şehit Adem Canpolat ortaokulunu ziyaret eden İlçe Müdürü Aksoy, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Aksoy, “’Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez’ demiş Montaigne! Bizim en büyük hedefimiz yavrularımızın minik gönüllerinde yer edinebilmek, onların güzel ve nezih sınıflarda eğitim görmeleri için ortamlar sağlamaktır. Bu kapsamda yapılan çalışmaları Şehit Adem Canpolat ortaokulunu ziyaret ederek yerinde görmek bizleri mutlu etti. Rabbim, bu güzel hedeflere ulaşmamızda bizlerin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı. »Haber merkezi

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Yerinde Inceledi
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