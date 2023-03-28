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Yazıcı’dan ziyaret

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Merkeze bağlı Çadırardıç ve Sarıfatma İlk-Ortaokullarını ziyaret ederek, okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda bilgi aldı.

28 Mart 2023 Salı 13:38
Yazıcı’dan ziyaret

Liseye Geçiş Sınavına girecek olan 8. sınıf öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, sınava etkili ve verimli çalışma yöntem ve teknikleri, kitap okumanın algılama kapasitesi üzerindeki olumlu etkileri, hedef belirleme ve bilgiye erişim konularında örneklerle bilgi paylaşımında bulunarak başarılar diledi.

Öğretmenler ile bir araya gelen Yazıcı, öğrencilerin bireysel farklılıklarının mutlaka göz önünde bulundurularak eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin daha yararlı olacağından bahsedip fikir alış verişinde bulunarak istek ve talepleri aldı. Aynı zamanda fırsat eşitliği kapsamında köy okulları merkezde bulunan okulların aynı imkanlara sahip olması noktasında tüm imkanların seferber edilerek ihtiyaçların giderildiğini belirten Yazıcı, derslerin işlenmesinde araç gereç kullanımının artırılması ve yapılandırmacı eğitim sistemine uygun yöntemlere ağırlık verilmesinin önemi ve gerekliliği üzerinde durdu.

Yazıcı yönetici, öğretmen, öğrenci ve çalışanlara teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 28.03.2023 13:46
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