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Yazıcı’dan ziyaret

Çekerek İlçesinde YIK-YAP kapsamında yapılan ve eğitime başlanılan Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokuluna İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ile ziyarette bulundu. 

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Yazıcı’dan ziyaret

Okulun birimlerini gezerek bilgi alan Yazıcı 8.sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine misafir olup öğrencilerin kitap okuma ve değerlendirme etkinliğine katıldı. Etkileşimli tahtada Bakanlığımızca  öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı ve destek için hazırlanan E izleme sistemi üzerinden Türkçe dersi test çözümlerini izledi. Yeni okulun ve Bakanlığın sağladığı imkanların öğrencilerin sevinç ve mutluluğuna vesile olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yazıcı, öğrencilerle gayret, azim ve emek vermenin olumlu sonuçları ve sınavlara etkisi üzerinde sohbet ederek, öğrencilere teşekkür edip sağlık ve esenlik dileğinde bulundu.
Öğretmenler odasını da ziyaret eden Yazıcı,  insana şekil vermenin tatlı yorgunluk ve mutluluk olduğunu belirterek bu mutluluğu en yoğun ve içten hisseden insanların öğretmenler olduğunu ifade ederek emeklerinden dolayı yönetici ve tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür etti. Okulun yapımındaki takdir ve destekleri için Devlet Ricaline ve emek veren herkese teşekkür etti. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.01.2023 17:13
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GündemEğitimYozgatYozgatİl Milli Eğitim Müdürü Yusuf YazıcıçekerekYazıcıdan Ziyaret
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