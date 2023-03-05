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Yazıcı’dan okul ziyareti

Yerköy ilçesinde yapımı tamamlanan ve ikinci dönem itibariyle eğitime açılan İbrahim Karaoğlanoğlu ilkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül ile birlikte incelemelerde bulundu. 

05 Mart 2023 Pazar 02:41
Yazıcı’dan okul ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okulun tüm donatım malzemelerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek ve malzemelerle yenilendiğini belirtti. 
Depremden etkilenen öğrencilerin eğitim aldığı bir sınıfı da ziyaret eden Yazıcı çocuklarla sohbet etti.
Öğretmen odasını ziyaret eden Yazıcı, okulun hayırlı olması dileğini ileterek depremden etkilenen misafir öğrenciler için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarede bulunarak, destek ve emeklerinden dolayı tüm eğitim camiasına teşekkür etti.
Yazıcı, Şehit Sedat Nezih Özok  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımına yeni başlanan 8 derslikli anaokulu inşaatında da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
KYK yurdunda kalan depremden etkilenen misafir öğrencilerimiz için açılan okul öncesi sınıfını ziyaret eden Yazıcı, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve KYK Müdürü Tuğrul Bozer ve görevlilere destekleri için teşekkür etti. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 05.03.2023 10:45
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