Yazıcı’dan okul ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okulun tüm donatım malzemelerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek ve malzemelerle yenilendiğini belirtti.

Depremden etkilenen öğrencilerin eğitim aldığı bir sınıfı da ziyaret eden Yazıcı çocuklarla sohbet etti.

Öğretmen odasını ziyaret eden Yazıcı, okulun hayırlı olması dileğini ileterek depremden etkilenen misafir öğrenciler için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarede bulunarak, destek ve emeklerinden dolayı tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

Yazıcı, Şehit Sedat Nezih Özok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımına yeni başlanan 8 derslikli anaokulu inşaatında da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

KYK yurdunda kalan depremden etkilenen misafir öğrencilerimiz için açılan okul öncesi sınıfını ziyaret eden Yazıcı, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve KYK Müdürü Tuğrul Bozer ve görevlilere destekleri için teşekkür etti. »Haber Merkezi