Yaz tatilinde de devam

Eğitim döneminde okul ziyaretlerini aralıksız sürdüren İlçe Müdürü Yoldaş yaz tatilinde de ara vermedi. Şehit Yıldız Gürsoy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Okulunu ziyaret eden Yoldaş’a, Şube Müdürleri Agah Ayhan ve Haluk Timur eşlik etti.

Okul personelleri ile bir araya gelen Yoldaş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıp fikir alışverişinde bulundu. Gayretli çalışmalarından dolayı okul idarecilerine teşekkür eden Yoldaş çalışma hayatlarında başarılar diledi.

Haber Merkezi