Yaz okulu başladı

İYC Yozgat Şubesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik açılan yaz okuluna 70 öğrencinin kayıt yaptırdığı bildirildi. İYC Yozgat Şubesi tarafından düzenlenen törenle açılışı yapılan yaz okullarıyla amaçlanan; yaz tatili süresinde gençlere eğlenceli bir okul imkânı sunmak.

Ayrıca Yozgat’ta öğrencilerin verimli vakit geçirmelerinin de amaçlandığı yaz okulu 5 hafta sürecek. Yaz Okulunda öğrencilerin hem Kuran’ı Kerim öğreneceğini hem de spor aktivitelerinde bulunabileceklerini ifade eden İYC Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, okulun 19 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

İçerikleri dolu dolu ders ve etkinliklerle yaz okuluna başladıklarının altını çizen Şube Başkanı Nurdoğan, hafta içi düzenlenecek yaz okuluna 8 -14 yaş arası 70 kız ve erkek öğrencinin katıldığını ifade etti.

Yaz okullarıyla çocukların tatillerini dolu dolu geçirmelerini hedeflediklerini belirten Nurdoğan, “Gençler; çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir yaz okulu yaşayacaklar. Yaz okulları süresince oyunlar oynayacak, arkadaşlık ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek olan çocuklarımız nezih ortamlarda eğlenerek öğrenecek, tatillerini de hoşça geçirip unutulmayacak anlarını Cemiyet Yaz Okulu’nda yaşayacaklar. Yaz okulunda; Kur'an-ı Kerim, peygamberler tarihi, ahlak dersleri, sahabe hayatları, satranç, masa tenisi, sinema, tiyatro, gezi ve piknik gibi birçok eğitim ve etkinlik olacak” dedi.

Öğrenciler için servis imkânlarının da bulunduğunu sözlerine ekleyen Nurdoğan, öğleden önce derslerin işleneceğini, öğleden sonra ise sosyal faaliyet ve sportif etkinliklerin düzenleneceğini vurguladı. »Haber Merkezi