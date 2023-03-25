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Yatırımlar tam gaz

Boğazlıyan'a 12 dersliğe sahip yeni bir okul binası daha kazandırılıyor.

25 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Yatırımlar tam gaz

Eğitime harcanan her kuruşun geleceğe ışık tutan en büyük yatırım olduğunu düşündüğünü söyleyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyan’a 12 dersliğe sahip yeni bir okul binası yapılacağını bildirdi.
12 dersliğe sahip yeni bir okul binası projesinin inşaat yapım işinin ihalesinin, 10 Nisan Pazartesi günü yapılacağını kaydeden Başkan Coşar, eğitimin kalitesini artırmak amacıyla böyle bir projeye başladıklarını söyledi.
Eğitim yatırımlarının en önemli yatırımların başında geldiğini vurgulayan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Eğitime harcanan her kuruşun geleceğimize ışık tutan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz. Boğazlıyan'da eğitimin kalitesini artırmak için 12 dersliğe sahip yeni bir okul binası daha kazandırıyoruz. Bu çerçevede, 10 Nisan Pazartesi günü inşaat yapım işi konusunda ihaleye çıkıyor. Böylesi önemli yatırımın şimdiden çocuklarımıza, eğitim camiamıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Yatırımlar Tam Gaz
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