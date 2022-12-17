Yaşlılarla bir araya geldiler

Proje kapsamında düzenlen programa Belediye Başkanı Oğuz Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, o0kul idarecileri, yaşlılar, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Programa katılım sağlayan yaşlılar, öğrencileri yaşadıkları tecrübeleri anlatarak, tavsiyelerde bulundular.

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "7'den 70'e Gönül Bağı Projesi" kapsamında öğrenciler ile yaşlıları buluşturarak, kuşaklar arası bağların oluşması ve kültürel aktarımı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Akkan, “Öğrenciler ve büyükleri bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yapıldı. 7'den 70'e Gönül Bağı Projesini benimseyerek etkinlikleri gerçekleştiren Özükavak Şehit Özgür Gencer İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederiz.” dedi.

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