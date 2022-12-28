“Velilerimiz en önemli paydaşlarımızdır”

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, kitap okumanın akademik ve sosyal yaşantıya sağladığı faydalar, yeteneklerin keşfedilerek mutlaka bu yetenekler doğrultusunda en az bir sosyal, sportif ve kültürel faaliyetle ilgilenilmesi ve milli değerler konularına değinerek sohbet edip istek ve taleplerini aldı.

Öğrencilerden sonra öğretmenler ile bir araya gelen Yazıcı, sohbet ederek öğrencilere hedef belirlenmesi, öğrencilerle rehber öğretmen ve şube rehber öğretmenlerinin randevu sistemi ile görüşme yapmaları, Aile Okulu projesi, ESER projesi kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar, velilerle ortak ekinlikler yapılması, dezavantajlı öğrencilerin öğrenme hızının artırılması için yapılacak eğitim öğretim faaliyetleri ve eğitim süreçlerinin bütün bileşenlerinin takip edilmesi konularına değinerek fikir alışverişinde bulundu.

Yazıcı, Yozgat eğitimine vermiş oldukları desteklerden dolayı okul yöneticilerine, öğretmen, öğrenci, çalışan ve velilere teşekkür etti.

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