Velilere ziyaret

Doğan ziyarette yaptığı konuşmada; "Çocukların ve gençlerin ruhen ve bedenen daha sağlıklı olabilmeleri, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, madde bağımlılığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve ahlaki gelişim konularında bilgi ve beceri kazandırmak amacı ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Bakanlığımızın başlatmış olduğu Aile Okulu Projesi ile ailelerimize dokunan, onlara okul hizmeti veren, aile iletişiminin tıkanan kanallarını açmalarında onlara rehberlik eden, çocuklarıyla iletişimlerini tekrar inşa etmek için yeni yaklaşımlarla onları desteklemeye çalışan, aynı zamanda kültürel, ahlaki değerlerimizin tekrar hatırlatıldığı bir programla aileyi merkeze alan, tarihimizle, medeniyetimizin birikimleri ile uyumlu bu proje sayesinde ülke genelinde 1 milyon aileye ulaşma hedefi ile yola çıktık. Bu hedefe ulaşmak için ilçemizde de siz kıymetli velilerimizin öncülüğünde projemiz hayat bulacak, pratiğe evrilecektir.

Eğitimin ailede başladığı bir ortamda ihmal edecek, görmezlikten gelecek tek bir ailemizin olmadığı bilinci ile ilk yardımdan çevre bilincine on farklı başlıkta dersin yer aldığı Aile Okulu Kurslarına katılan siz değerli velilerimize teşekkür ediyor bu güzel eğitimin meyvelerini en kısa sürede alacağımızı ümit ediyorum." dedi. »Selma Şahin