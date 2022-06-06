Veliler ödüllendirildi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Bakır, Ertuğrul Gazi İlkokulu salonunda düzenlenen programda, hem okumayı öğrenen çocukların bayram yaptığını, hem de yıl içinde açılan yarışmalarda dereceye giren velilerin ödüllendirildiğini söyledi.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Bakır, "Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna gelmek üzereyiz. Birinci sınıf öğrencilerimizin okumayı öğrenmiş olmalarının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Burada sınıf öğretmenimizin yanı sıra, öğrenci velilerimizin de katkıları inkar edilemez. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Yıl içerisinde düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrenci velileri çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

AA

