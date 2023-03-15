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Vatandaşlar yararına kermes

Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu tarafından Depremden etkilenen vatandaşlar yararına kermes düzenlendi.

15 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Vatandaşlar yararına kermes

6 Şubat Günü Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Eğitimde Tek Yürek projesi kapsamında  Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu kermes düzenleyerek elde edilen geliri deprem bölgesine bağışladı.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, “Öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından hazırlanan yiyecekler davet edilen misafirlere sunuldu. Yiyecek stantlarının başında gelen misafirlere ikramlarda bulunan öğrenciler yardımlaşma ve zor zamanlarda birlik olma davranışlarını yaparak yaşayarak öğrenip örnek oldular. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu güzel etkinliğe emek veren okulumuzun yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çalışanlarına teşekkür ederiz.” diye konuştu. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 15.03.2023 09:23
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