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V harfini öğrendiler

Şehit Mehmet Koçak İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri, öğretmenleri Hakan Ertaş tarafından hayata geçirilen “Her Harf Bir Etkinlik” projesi kapsamında harfleri çeşitli etkinliklerle öğreniyorlar. 

12 Ocak 2023 Perşembe 02:00
V harfini öğrendiler

V harfine geçen öğrenciler, Vali Ziya Polat’ı ziyaret ederek V harfini öğrendiler.
Proje hakkında bilgi veren Öğretmen Hakan Ertaş; “ Öğrencilerle eğitimi birleştirmek istedik. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 65 etkinliğimiz oldu. Her hafta farklı farklı etkinlikler yapıyoruz. Sınıfa motorla girdik, pasta yaptık, çorba yaptık, sınıfa horoz getirdik böylelikle çeşitle etkinler yaptık. İki ay içerisinde bütün çocuklar okumaya geçti.” Diye konuştu.
Vali Ziya Polat ise; “ Yolunuz bahtınız açık olsun. Devletine, milletine, vatanına hizmet etmek için bu görevdeyiz. İnşallah bu koltuklara sizler oturacaksınız. Bizleri siz karşılayacaksınız. Öğretmen olacaksınız, Vali olacaksınız, Gazeteci olacaksınız, basın olacaksınız, anne ve baba olacaksınız, bizler sizlerin eğitiminiz gece gündüz demeden emrinizdeyiz.” diye konuştu. »Selma Şahin

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V Harfini öğrendiler
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