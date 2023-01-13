İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya okul ve kurumlarda görev yapan yardımcı personelleri katıldı.

Yardımcı personellerin eğitim sistemi içerisinde önemli yere sahip olduklarını belirten Aksoy, “Kurumların ısınması ve temizliği başta olmak üzere dosya ve yazıların dağıtılması ve okula gelen müracaat sahiplerinin karşılanmasında önemli sorumluluk üstlenmektedirler. Böylesine önemli görev üstlenen çalışma arkadaşlarımızla toplanarak uyum ve işbirliği üzerine samimi bir havada sohbet edip, taleplerini dinleme fırsatı bulduk. Sevgili öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli okullarda öğrenim görmeleri için fedakarca görevlerini yapan değerli personellerimize çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi