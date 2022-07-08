Üniversiteyi anlattı

Üniversite tercihi yapacak adaylara yönelik hazırlanan ve adayların üniversiteleri en yetkili ağızlardan tanımalarını sağlayan programda Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bozok Üniversitesinin fiziki durumu, teknik altyapısı, öğretim kadrosu, akademik bölümlerinin yanı sıra yanında ihtisas üniversitesi olma özelinde öğrencilere sunduğu avantajlar hakkında detaylı bilgiler verdi. Karadağ, tercih sürecinde olan tüm öğrencileri, “Karalılıkla, Başarıya…” sloganıyla huzurlu bir şehirde, Yozgat Bozok Üniversitesi Ailesi çatısı altında buluşmaya davet etti.

Öğrencilerin yorucu bir çalışma sonrası hak ettikleri bir tercih süreci yaşadıklarını belirten Karadağ, hedefe odaklanmanın başarıyı da beraberinde getireceğine vurgu yaptı. Yozgat Bozok Üniversitesi bir ilk gerçekleştirerek öğrencilerin kolay ve bilinçli bir tercih yapabilmeleri adına tercihkilavuzu.bozok.edu.tr adresiyle il ve bölge bazlı online tercih rehberi kolaylığı sunduğuna dikkat çekerek Karadağ, “YÖK Atlas verilerini referans alarak oluşturduğumuz sistemle, aday öğrenciler son dört yıla ait bölüm ve programlara ilişkin verilere üniversitemizin hizmete sunduğu tercihkilavuzu.bozok.edu.tr web sayfasından ücretsiz olarak erişebileceklerdir” dedi.

Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ihtisas alanı itibariyle kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında Türkiye’de tek yetkili üniversite; dünyada ise kenevir disiplini ile ilgili çalışma yapan ikinci üniversite olma özelliğini taşıdıklarını vurguladı. Kenevir özelinde üniversite bünyesinde bölgesel kalkınma odaklı insanlığa ve ülke ekonomisine değer katacak kısa, orta ve uzun vadeli yürütülen çalışmalar hakkında da izleyicilere bilgiler aktaran Karadağ, eğitim-öğretim odaklı ve bilim üretme temelli önemli iki ayağı bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ihtisas üniversitesi olması nedeniyle stratejik planına da aldığı üzere “girişim odaklı üniversite” olduğuna dikkat çekti. Karadağ konuşmasının devamında: “Yozgat Bozok Üniversitesi, 2022-2026 stratejik hedeflerini girişim odaklı ve marka üniversite olarak hedeflemiştir. Girişim odaklı bir üniversite demek bilginin teknolojiyle, teknolojinin sanayici ile buluştuğu bir süreç demektir. Yozgat Bozok Üniversitesi ihtisas üniversitesi olmanın gereklerini yerine getirmenin süreçlerini üst düzeyde yürütmeye başladı. Yozgat Bozok Üniversitesi’ni akademyaya çok güçlü hitap eden, eğitim öğretim süreçlerinde öğrenci odaklı olmayı içselleştirmiş, bu ülkenin yarınlarında söz sahibi olacak gençleri donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışan, hedef ve başarı odaklı bir üniversite olarak tanımlayabiliriz. Genç ve dinamik bir olarak, bölgesine ve ülkesine değer katan hatta bu çerçevede ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunan bir üniversitedir Yozgat Bozok Üniversitesi. Eğer öğrencilerimizin tercihleri Yozgat Bozok Üniversitesi olacak olursa bu önemli üç ayakla eğitim-öğretim süreçlerinde ciddi bir farklılığı hissedeceklerdir.” dedi.

Yozgat’ın Anadolu’un ortasında doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan bir önemli bir bağlantı noktası olduğunu belirten Karadağ: “Yozgat, öğrencilerin çok rahatlıkla eğitim öğretim süreçlerini yönetebilecekleri, maddi açıdan da rahat edebilecekleri güvenli bir il. Türkiye’de öğrenci potansiyeline oranla yurt ve barınma sıkıntısının yaşanmadığı en güvenli iller arasında.” ifadelerini kullandı.

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