Üniversiteyi anlattı

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın samimi cevaplar verdiği röportaj Azerbaycan'da bazı gazete ve dergilerde yayınlanacak.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ röportajda üniversitenin fiziki ve teknik alt yapısı, vizyonu ve hedefleri, ihtisas üniversitesi olmasının yüklediği sorumlulukları, yönetim anlayışları, eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin yapılan değişim ve dönüşümler, kimlik oluşturma kültürü, marka üniversite ideali ile yürütülmekte olan projeler, bilimsel arenada görünür kılınan akademik çalışmalar, öğrencilerimize sunulan imkânlar ve Azerbaycan üniversiteleri ile yapılan ikili işbirlikleri konularında soruları cevaplandırdı.



Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ülkemizin geleceğini imar edecek gençleri yetiştiren, kökleri yarım asra dayanan deneyimleri, hafızası olan, her alana hitap eden geniş yelpazedeki bölüm ve programları içinde barındıran, bölgesel kalkınma odaklı hedefleri olan girişimci odaklı bir ihtisas üniversitesi olduğuna vurgu yapan Karadağ, "İnanmak başarmanın yarısıdır" ilkesi ve "Kararlılıkla, Başarıya..." mottosuyla azim ve kararlılıkla girişimci üniversite misyonu ve hedefleri çerçevesinde iline, bulunduğu coğrafyaya ve ülkesine çok büyük katkılar sunduğunun altını çizdi.

Karadağ, İhtisas Üniversitesi olmanın sorumluluğunun Üniversite Girişim Odaklı Üniversite stratejisine sevk ettiğini belirterek bilginin teknolojiye dönüşmesi ve teknolojinin de sanayici ile buluşması süreçlerinin sağlam adımlarla atıldığını vurguladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin öğrenciyi merkeze alan "öğrenci odaklı bir üniversite" olduğunu belirten Karadağ eğitim öğretim süreçlerini daha verimli yürütme noktasında hayata geçirilen BOYSİS ve ona entegre mobil sistemi, Bozok İctima, Meslek Yüksekokullarını tek çatı altında toplayan MEYOK, hayat boyu öğrenme ilkesiyle hayata geçirilen Bozok Akademi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Röportajın sonunda Azerbaycan'lı araştırmacı, gazeteci, yazar Şehla Aslan, Karadağ’a "Selam Azerbaycan" adlı kitap hediye etti.

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