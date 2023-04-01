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Üniversitelilerin beklediği karar açıklandı

Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu tarafından bahar yarıyılına ilişkin yeni karalar alındı.

01 Nisan 2023 Cumartesi 12:39
Üniversitelilerin beklediği karar açıklandı

Alınan yeni kararlar Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ tarafından açıklandı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, yeni kararların 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere alındığını kaydetti.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

Rektör Karadağ kararları şu şekilde duyurdu; “Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın 3 Nisan 2023 itibariyle sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine, Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların 3 Nisan 2023 itibariyle bahar dönemi içinde yüz yüze eğitim yapılmasına, bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) şeffaflık ve denetlenebilirdik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemiyle çevrimiçi olarak yapılmasına, yarıyıl sonu, tek ders, yeterlilik sınavlarının yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.” Haber Merkezi

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