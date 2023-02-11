Üniversiteler online eğitim verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtları misafirhane olarak kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Uzaktan eğitimle yollarına devam edecekler" dedi. İHA
11 Şubat 2023 Cumartesi 15:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaz mevsimine kadar üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtları misafirhane olarak kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Uzaktan eğitimle yollarına devam edecekler" dedi. İHA