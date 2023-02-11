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Üniversiteler online eğitim verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaz mevsimine kadar üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu.

11 Şubat 2023 Cumartesi 15:07
Üniversiteler online eğitim verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtları misafirhane olarak kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Uzaktan eğitimle yollarına devam edecekler" dedi. İHA

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Üniversiteler Online Eğitim Verecek
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